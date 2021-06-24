Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, bazı insanların yaptıkları işleri hiç düşünmeden yaptığını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görülen bahçe duvarının Girne’de Zeytinlik bölgesinde Su Kemerleri Sokak’ta bulunan bir evin bahçe duvarı olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta tam belli olmasa da bu bahçe duvarının üzerinde beton içine yerleştirilmiş cam parçaları bulunuyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Böyle önlem mi olur?” dediler.

Bu cam parçalarının duvar üzerine monte edilmesindeki amacın ne olduğunu bilmediklerini ifade eden vatandaşlarımız ancak bu duvara asılıp duvar üzerine çıkmaya çalışacak bir çocuğun parmaklarının kopacağına dikkat çektiler.

“Girne Belediyesi önlem alsın lütfen. Herhangi bir çocuk duvara asılsa parmakları koparacak camlar var” diyen duyarlı vatandaşlarımız, birilerine zarar vermeden bu duvardaki camlara müdahale edilmesini umduklarını sözlerine eklediler.

