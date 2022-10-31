



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini kültür meraklısı bazı vatandaşlarımız, ülkemizin birçok yerinde bulunan kültürel miraslarımıza sahip çıkılmadığını dile getirerek bunlardan birinin ise Mağusa Suriçi’ndeki Canbulat Müzesi olduğunu ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Burası şu anda Mağusa suriçinin yegane müzesi olan “Canbulat Müzesi”… Geçen haftalardaki ilk yağmurdan sonra aldığı hal!” diyerek yaklaşık 2 hafta önce yağan yağmurlar sonucunda müzenin içinin yağmur sularıyla dolduğunu iddia ettiler.

Önümüzdeki kışın yağacak yağmurlardan sonra da böyle olacağını savunan vatandaşlarımız “Mağusa gibi açık müze olan kentin sözde tek kapalı müzesi burası. Kenti gezen, tanımak isteyen binlerce turiste sunduğumuz yer. Fazla söze gerek yok sanırım. Böyle müzecilik anlayışı mı olur?” diyen duyarlı vatandaşlarımız yetkililerin önlem almasını talep ettiler.



