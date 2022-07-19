“Böyle mi taşınmalı?”

“Ne bir güvenlik önlemi, ne de alınan herhangi bir tedbir var”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde trafiğin her geçen gün biraz daha vurdumduymaz bir hal aldığını ifade ederek, bu konuyla ilgili düşüncelerini gönderdikleri bir fotoğrafla bizlerle paylaştılar.



Özellikle ağır yük taşıyan araçların ana yollarımızda hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerlediklerini ve kazalara adeta davetiye çıkardıklarını dile getiren vatandaşlarımız, sorumsuzca yollarda sürüş yapan şoförlerin ve bu yükü taşıttıran şirketlerin sorumsuzluğunu kınadıklarını kaydettiler.

“Ne bir güvenlik önlemi, ne de alınan herhangi bir tedbir var” diyen vatandaşlarımız, keskin bir virajda veya büyük bir çukura düşmesi durumunda bu TIR dorsesi üzerinde olan taşların yola savrulacağını savundular.

“Bağlamak ya da kapatmak gerekmez mi? Trafikte giden insanların canı bu kadar mı ucuz?” diye sitem eden vatandaşlarımız, dün İskele-Yonca Kavşağı arasında ilerleyen bir kamyonun üzerindeki çakıl taşlarının yola savrulduğu için sürücülerin zor dakikalar yaşadığını sözlerine eklediler.

