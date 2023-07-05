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Böyle hurda taşıma mı olur?

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Böyle hurda taşıma mı olur?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, yollarda tehlikenin kol gezdiğini ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafın geçtiğimiz Cumartesi günü İskele-Mağusa anayolunda çekildiğini söyleyen sürücü vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir van tipi araç üzerinde üç tane hurda araçla Mağusa’ya doğru ilerlemekteydi. Ancak hurda araçların anayola düşmesi an meselesiydi. Zira hurdaları tutan iplerden biri kopsa biri yola düşecekti. İyi ki bir çukur çıkmadı yolda” dediler.
Bu gibi hurda araçların bir kamyon kasasında taşınması gerekirken bu şekilde van araçla ve üstelik üç hurda araç bir yerde taşınmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını savunan vatandaşlarımız, “Göz göre göre kazaya davetiye çıkarılıyor” diye konuştular.
 
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