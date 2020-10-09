banner480
banner69
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
20 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
52 0
 
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
13 0
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
74 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
32 0
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
180 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
244 0
banner529

Böyle hareketler alkışlanır

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok alanda yaşanan zorluklar bazı duyarlı vatandaşlarımızın yaptıkları güzel hareketlerle bir nebze unutulduğunu dile getirerek, bize bir fotoğraf göndererek bu olayın örnek olmasını temenni etti.

Böyle hareketler alkışlanır
 
Fotoğrafta görülen kişilerden birinin Lefkoşa’daki Demokrasi Ortaokulu Müdürü Emine Garanti olduğunu diğerinin ise Lefkoşalı örnek kişiliklerden biri olan yardımı seven Umut Madenoğlu olduğunu ifade eden vatandaşımız, Madenoğlu’nun gençlerimizi sanata teşvik etmek için iki adet gitarı Demokrasi Ortaokulu’na bağışladığını aktardı.
Bu konuda okul müdürü Emine Garanti’nin bağış için Umut Madenoğlu’na teşekkür ettiğini aktaran vatandaşımız “Her şey öğrencilerimizin bütünlüklü gelişimi için. Bu nedenle de Madenoğlu’nun bu hareketini ayakta alkışlamak lazım” dedi.
Zor zamanlarda çocuklarımıza ve gençlere gelişimlerinde yardımcı olacak bu katkıların önemli olduğunu ifade eden vatandaşımız, bu şekilde bağışların başkalarına da örnek olmasını diledi.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.