Böyle hareketler alkışlanır

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok alanda yaşanan zorluklar bazı duyarlı vatandaşlarımızın yaptıkları güzel hareketlerle bir nebze unutulduğunu dile getirerek, bize bir fotoğraf göndererek bu olayın örnek olmasını temenni etti.



Fotoğrafta görülen kişilerden birinin Lefkoşa’daki Demokrasi Ortaokulu Müdürü Emine Garanti olduğunu diğerinin ise Lefkoşalı örnek kişiliklerden biri olan yardımı seven Umut Madenoğlu olduğunu ifade eden vatandaşımız, Madenoğlu’nun gençlerimizi sanata teşvik etmek için iki adet gitarı Demokrasi Ortaokulu’na bağışladığını aktardı.

Bu konuda okul müdürü Emine Garanti’nin bağış için Umut Madenoğlu’na teşekkür ettiğini aktaran vatandaşımız “Her şey öğrencilerimizin bütünlüklü gelişimi için. Bu nedenle de Madenoğlu’nun bu hareketini ayakta alkışlamak lazım” dedi.

Zor zamanlarda çocuklarımıza ve gençlere gelişimlerinde yardımcı olacak bu katkıların önemli olduğunu ifade eden vatandaşımız, bu şekilde bağışların başkalarına da örnek olmasını diledi.



