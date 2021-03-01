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Böyle gençleri takdir etmek gerek

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gönyeli sakini bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde yürüyüş yapmak amacıyla gittiği Gönyeli Barajı’nda rastladığı ellerinde çöp poşetiyle çevreyi temizleme çalışan gençleri görünce yaşadığı hem mutluluğu hem de bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştı.

Böyle gençleri takdir etmek gerek

Vatandaşımız “Gönyeli Barajında bu gençlere rastladım ellerinde eldiven ve çöp poşetleri sorumsuz duyarsız çevreye ve insana saygısı olmayan türleri belirsiz mahlukatların yaratmış oldukları kirliliği temizlemeye çalışıyorlardı” diyerek kısa da olsa bir süreliğine sohbet ettiklerini belirtti.
Gençlerin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında Müzik Sanatçısı olduklarını vakit buldukça doğada yürüyüş yapmak temiz hava almak için bu tür alanları ziyaret ettiklerini kendisine anlattıklarını ifade eden vatandaşımız, bu gençlerin yanlarında sürekli eldiven ve çöp poşeti taşıdıklarını ve çevrede olan kirli atıkları ellerinden geldiğince topladıklarını ve bu işi yaptıkça Çevre temizliğine bir nebze de olsa katkı yaptıklarını ve bu nedenle de çok mutlu olduklarını söylediklerini bizlerle paylaştı.
Vatandaşımız “Benden yaşça çok küçük olmalarına karşın yaptıklarından dolayı onlara saygı duydum ... Duyarlı davranışları için takdir ve teşekkür ettim... onlara da ‘Bu Dünya bu ülke bizim hepimizin dediler herkesin çevreye duyarlı ve saygılı olmaları çağrısını yaptılar” dedi.
Gençlerin takdir edilmesi gerektiğini ve ayrıca bu işlerin devlet veya yerel yönetimler tarafından yapılması gerektiğini dile getirerek “Devletin ve Yerel Yönetimlerinin yapması gerekeni yapmak bu olsa gerek ...” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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