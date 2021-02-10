Böyle duyarsızlık olmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesi sakinleri bölgelerine yakın olan Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi)’nin hızlı yapımı sırasında kanalizasyon döşemesinin yapılmaması sonrasında asfaltlama yapılan yerlerin yeniden kazılması nedeniyle otaya çıkan görüntülerin aylardır ortada kaldığını dile getirdiler.

Bize fotoğrafla ulaşan bölge sakinleri “Pandemi Hastanesi kanalizasyonu için kazılan asfaltın molozları aylardır burada. Sıtkıoğlu inşaata çağrımızdır. Bu pisliği kaldırın” diyerek ülkede herkesin üzerine düşeni yapmaması nedeniyle he tarafın çöplerle veyahut molozlarla dolduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlarımız, İhaleyi alan şirketin, sözleşmede yazılmamış olsa bile, çıkan molozu kaldırmakla, etik olarak sorumlu olduğuna dikkat çekerek biraz sorumluluk sahibi olmaları için şirketi göreve davet ettiler.

Ülkede şifa bulmak için sağlık kurumuna başvuran insanların bu çirkin görüntülerden dolayı daha da hasta olacağını ifade ederek, devlet yetkililerine de gerekeni yapmaları konusunda çağrı yaptılar.

