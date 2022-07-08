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Böyle duyarsızlık kabul edilmez

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Böyle duyarsızlık kabul edilmez
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde son yıllarda başta kurum ve kuruluşlar ile birçok işyerinde özürlü vatandaşlar için park yerleri ayrıldığını ancak bu park yerlerinin bazı duyarsız kişiler tarafından kullanıldığını ifade ederek bu konuda bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.
Fotoğrafta görüldüğü gibi Lefkoşa’da bulunan Sağlık Bakanlığı  önündeki park yerinde özürlüler için ayrılmışalana park etmiş olan vatandaşın trafik kurallarından veya levhalardan bir haberi olmadığını dile getirdi.
Başka bir yerde olsa bunu bir nebze olsun anlayışla karşılayabileceğini belirten vatandaşımız “ Burası Sağlık Bakanlığı’nın avlusunda bulunan park yeri. Yani her an bir özürlü kişinin buraya gelip park etmesi yüksek bir ihtimal. Ama bu duyarsız vatandaş herhalde bu alanın özürlü vatandaşların park edebileceğini bilmiyordur diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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