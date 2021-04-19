Böyle duyarsızca sürüş olmaz

Duyarlı vatandaşımız, fotoğrafta görülen beton mikserinin yol boyunca azar azar olmak üzere yola çimentoları dökerek yoluna devam ettiğini ve bunun zirve noktasına kadar sürdüğünü belirterek şu cümleyle beton mikseri sürücüsüne kızgınlığını paylaştı: “Taş ocaklarının başladığı noktadan zirveye kadar tüm asfalt boyunca çimentoları döke döke yoluna devam edeceksin. Sonra da suçsuz insanlar yolda kayacak ve kaza yapacak” dedi.
Bu ve bunun gibi ağır araç sürücülerinin araçlarını kullanırken çok dikkatli olmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen duyarlı vatandaşımız, bu yollara dökülen betonlar nedeniyle yollarımızın kullanılmaz hale geldiğini de vurguladı.
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