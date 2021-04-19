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Böyle duyarsızca sürüş olmaz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Esentepe bölgesi sakini bir vatandaşımız, bize gönderdiği bazı fotoğraflarla Cumartesi günü Lefkoşa’dan köylerine dönerken Değirmenlik-Çatalköy dağyolunda önlerine çıkan ve uzun bir süre takip ettikleri beton mikseriyle ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Böyle duyarsızca sürüş olmaz
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Duyarlı vatandaşımız, fotoğrafta görülen beton mikserinin yol boyunca azar azar olmak üzere yola çimentoları dökerek yoluna devam ettiğini ve bunun zirve noktasına kadar sürdüğünü belirterek  şu cümleyle beton mikseri sürücüsüne kızgınlığını  paylaştı: “Taş ocaklarının başladığı noktadan zirveye kadar tüm asfalt boyunca çimentoları döke döke yoluna devam edeceksin. Sonra da suçsuz insanlar yolda kayacak ve kaza yapacak” dedi.
Bu ve bunun gibi ağır araç sürücülerinin araçlarını kullanırken çok dikkatli olmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen duyarlı vatandaşımız, bu yollara dökülen betonlar nedeniyle yollarımızın kullanılmaz hale geldiğini de vurguladı.
 
 
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