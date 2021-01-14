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Böyle duyarsız kişiler olduğu sürece çevre sorunları bitmez

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, insanın bazı şeyleri görerek veya yaşayarak öğrendiğini bu nedenle birçok kişinin halen daha çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini bilmeden hareket etmeye devam ettiğini ifade ederek geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.

Böyle duyarsız kişiler olduğu sürece çevre sorunları bitmez
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Vatandaşlarımız “Güzelyurt-Bostancı ışıklarında Mazda Demio marka gri renkte bir araç, içerisinde hanımefendi bir sürücü, kırmızı ışıkta beklerken camı indirip içi çöp dolu bir poşet ve bir de kraket poşetini hiç utanmadan yolun ortasına atıverdi” dediler.
Araçlarından inip kendisini uyarmak istediklerini fakat ardından yeşil ışık yanmasıyla inemediklerini anlatan vatandaşlarımız “Poşetleri istersek 5 TL yapalım gene içinde olan pisliğini yapar... Yaşadığı çevreye karşı sorumluluğu olmayan bir kişinin hiç kimseye faydası olamaz" dediler.
Bu gibi kişilerin var olduğu sürece çevrenin kirlenmeye devam edeceği endişesi taşıdıklarını söyleyen vatandaşlarımız, tek tesellilerinin şimdiki nesil gençlerin okullarda çevre konusunda eğitildiğini kaydettiler.
 
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