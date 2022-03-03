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“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”

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“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’da bir süreden beridir trafik polisinin trafik akışının yoğun olduğu ve kazalara davetiye çıkartan çember ile trafik ışıklarının olduğu bölgelerde, evrak kontrolü yapmasının tepki topladığını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik bölümünde görev yapan bir polisin sürekli kazaya davetiye çıkartan yerlerde, evrak kontrolü yapması vatandaşın tepkisine neden olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, bu konuda Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik şubesinin bilgisi olup olmadığını sorguladılar.
Lefkoşa Belediyesi’nden temin edilen küçük bir motosiklet ile geçtiğimiz gün Mustafa Ruso Caddesi üzerindeki çember ile Öğretmen Akademisi önündeki çember ve Başbakanlık Işıkları ile Arun Un Fabrikası önünde, yoğun trafik akışı olduğu sırada trafik kontrolünün yapıldığını söylediler.
Vatandaşlarımız “Bu polis arkadaşımızın trafik kontrolü yapılacağını belirten levha koymadan, yol içerisinde trafik akışını keserek evrak kontrolü yapması araçları kaza ile karşı karşıya bıraktı. Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!” diyerek bu konuyla ilgili düşüncülerini aktardılar.
 
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