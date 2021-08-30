Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, ülkede tüm uyarılara rağmen her tarafta pet şişelerin, molozların ve daha birçok çöpün yol kenarlarına bırakıldığını dile getirerek bu sorumsuzluk karşısında isyan ettiler.

Fotoğrafta görülen yerin Cihangir köyü yakınında anayol kenarı olduğunu anlatan vatandaşlarımız, “Daha 15 gün önce belediye ekiplerince refüjlerin tertemiz yapıldığını görünce çok sevinmiştik. Ancak bazı duyarsızlar yine çöplerini ve molozlarını etrafa bıraktı. Böyle çevre haini insanlar herhalde yalnızca ülkemizde var” dediler.

Bu duyarsızlığın kabul edilmez olduğunu söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, bu çöpleri, molozları yol kenarlarına veya çevreye bırakan insanların acaba evlerinde çöpleri ne yaptıklarını sorgulayarak “Herhalde evleri de bu şekilde çöplüktür. Zira çevreye saygısı olmayan kişi veya kişilerin yaşadığı yerlerde aynidir” diyerek sitemlerini paylaştılar.

