“Böyle avcılık olamaz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Girne sakini doğa meraklısı vatandaşımız, geçtiğimiz gün havanın güzel olmasını fırsat bilerek Girne yamaçlarında çıktığı doğa gezintisinde karşılaştığı fotoğraftaki manzara karşısında moralinin bozulduğunu ifade ederek sitemlerini iletti.

Doğasever vatandaşımız, her yıl kış aylarında doğanın yeşermesiyle birlikte Girne yamaçlarında doğa gezintisi yaptığını anlatarak, “Doğamız her geçen gün tahribata uğruyor. Ama bunun sebebi sadece biz insanlarız. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi bazı kendini bilmez avcılar kendilerine bölgeye girilmemesi için konulan uyarı tabelasını saçmalarla adeta kalbur ettiler. Böyle avcılık olmaz. Böyle avcı hiç olunmaz. Avcı doğayı koruyan, çevreye saygılı geleceği düşünen kişidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu tabelanın neden bu şekilde saçmalarla delik deşik edildiğini sorgulayan doğasever vatandaşımız avcıları biraz daha duyarlı olmaya davet etti.

