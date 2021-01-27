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Böyle avcı mı olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini doğasever bir vatandaşımız geçtiğimiz gün Arapköy bölgesinde doğada çıktığı gezinti sırasında rastladığı fotoğraftaki görüntüyle ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitemini dile getirdi.

Böyle avcı mı olur?
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Doğasever vatandaşımız, fotoğrafta görülen tabelada Avcılık Federasyonu ile bir özel kuruluşun tabelanın dikili olduğu bölgede yapılan çalışmayla ilgili bilgilendirme uyarı yapıldığını bildiğini zira buraya Büyük Av sezonu öncesinde de yürüyüş gerçekleştirdiğini aktardı.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi bazı kendini bilmez avcılar tarafından tabelanın adeta delik deşik edilecek şekilde saçmalandığını ifade eden vatandaşımız “Böyle avcılık mı olur? Avcı dediğin doğaya zarar veren değil doğayı koruyandır” diye konuştu.
Bu kişilerin stres atmak için mi yoksa yapılan çalışmayı beğenmedikleri için mi tabelaya bu şekilde zarar verdiklerini sorgulayan vatandaşımız “Nedenini bilmesem de bu şekilde davranarak diğer avcılara saygısızlık ettiler. Bence burada önemli bir uyarı yapılmıştı…” diyerek sözlerini tamamladı.   
 
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