banner583
banner572
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
51 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
406 0
 
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
15 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
80 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
272 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
15 0
banner529
banner570

Böyle araçlarla hava kirliliği tavan yapıyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı sürücülerimiz, geçtiğimiz gün Lefkoşa’dan Girne’ye giderken rastladığı van aracın etrafa yaydığı dumanı fotoğraflayarak sitemlerini bizlerle paylaştılar.

banner577
Böyle araçlarla hava kirliliği tavan yapıyor
 
Ülkemizde zaman zaman mobil olarak eksoz emisyon testlerinin yapıldığını hatırlatan vatandaşlarımız, buna rağmen fotoğrafta görülen araçların nasıl yollarda dolaştığını anlamadıklarını belirttiler.
Her geçen gün ülkemizde yok olan doğayla birlikte artan hava kirliliğine bu gibi eksozlarından kara duman yayan araçların da katkı yaptığını söyleyen vatandaşlarımız “Böyle araçlar yollarda oldukça hava kirliliği daha da artıyor. Bu nedenle Çevre Dairesi daha iyi bir denetim yapmalı” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.