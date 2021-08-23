“Boşa tartışmak yerine iş yapmak gerek”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin kontrolden çıktığını gördükleri için oldukça mutsuz olduklarını ifade ederek bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görülen aydınlatma lambasının dün öğlen saat 12.00 civarında Ozanköy’de çekildiğini belirten vatandaşlarımız “Köyümüzün elektrik direklerinde lambalar hâlâ yanıyor. Ancak Bellapaiste turistler gece telefon ışıklarını kullanıyor, çünkü yollarda lambalar yanmıyor” dediler.

Elektrik Kurumu ile ilgili son günlerde yaşanan tartışmaların artık bitmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Yapılması gereken çok şey varken gereksiz yere yapılan tartışmalarla günler boşa geçiyor. Köyümüzde elektrik direklerindeki lambalar öğle saat 12.00 olmasına karşı halen yanarken hemen yanı başımızdaki Bellapais bölgesinde geceleyin sokakların zifiri karanlık olması akıl alacak bir durum değildir” diye konuşarak adeta isyan ettiler.

Artık tartışmak ve birbirimizin üzerinden ego tatmin etmek yerine bu ülke için faydalı işler yapmak gerektiğine vurgu yapan vatandaşlarımız herkesi görev yapmaya davet ettiler.



