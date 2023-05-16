“Böcek ve örümcek istilasına uğradık”

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, son günlerde yaşadıkları bölgenin böcek ve örümcek istilasına uğradığını dile getirerek, evlerinde gördükleri böcek ve örümceklerden dolayı yaşadıkları kabusu bizlerle paylaştı.

"Girne’de Hereke Sokağı’nı örümcekler ve çeşit çeşit böcekler sardı. Bozuk para büyüklüğünde ki sivrisinekleri saymıyorum bile” diyen vatandaşlarımız, artık mahalleli olarak eczane ve marketten aldığı ilaçların yetersiz kaldığını dile getirdi.

Mahallelerinde 2 günde 8 örümcek vakası yaşadıklarını ifade eden vatandaşımız, “Bir sürü çocuk var. Pencereleri, kapıları açamaz hale geldik. Fotoğrafta görülen örümcek hala evde bir yerde saklanıyor. Bir genç insanın eli büyüklüğünde” diyerek korkularını bizlerle paylaştı.

Bu yıl etrafın otlarla dolduğunu bu nedenle böyle örümcek ve böceklerin çoğaldığını ifade eden vatandaşımız, belediyenin buraları temizlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

