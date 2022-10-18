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“Bizim ülkede insan hayatı pamuk ipliğine bağlı”

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Sosyal devlet anlayışına göre devletlerin güven veren kurumları olduğunu söyleyen vatandaşlarımız  “Hastane gibi, yargı gibi, eğitim gibi kurumlar bunların başında gelmektedir” diye konuştular. 

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“Bizim ülkede insan hayatı pamuk ipliğine bağlı”
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde insan hayatının değerinin çok düşük olduğunu dile getirerek, her gün yaşanan birçok asayiş ve ölüm olayından dolayı morallerin bozulduğunu dile getirerek, düşüncelerini bizlerle paylaştılar.
“Bu ülkede maalesef pamuk ipliğine bağlı hayatlar yaşıyoruz. Her gün trafik kazası başta olmak üzere çeşitli nedenlerle hayati tehlikeyle burun burunayız” diyen vatandaşlarımız, bunların herkesi çok üzdüğünü ve tedirgin ettiğini kaydettiler.
Sosyal devlet anlayışına göre devletlerin güven veren kurumları olduğunu söyleyen vatandaşlarımız  “Hastane gibi, yargı gibi, eğitim gibi kurumlar bunların başında gelmektedir” diye konuştular. 
 
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