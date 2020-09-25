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Biz bir şeyler yapmaya çalışırken, başkaları yıkmaya çalışıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan ülkemizin son yıllardaki en sulak alanı olan Köprü Göletinde görevli bir vatandaşımız, bazı kendini bilmezlerin bu göletin kıyısında ateş yakarak yaptıkları eylemi kınadı.

Biz bir şeyler yapmaya çalışırken, başkaları yıkmaya çalışıyor
 
 
Bize konuyla ilgili fotoğraf gönderen vatandaşımız “Burası Köprü Göleti/Kukla Barajı/Kukla Wetland adı ile bilinen cidden şahsi çok emeğimizin olduğu cidden ama çok olduğu bir alan. 3 arkadaş bu alanda su tutabilmek, herhangi bir noktayı rehabilite/onarım yapabilmek için çok emek verdik halen daha da uğraşıyoruz” dedi.
Bize gönderdikleri fotoğraftaki tablo ile karşılaştıkları zaman kalplerinin kırıldığını dile getiren görevli vatandaşımız “Bu yapılan işe aklımız almıyor. Uyarıyorsunuz, gerekirse ceza kestiriyorsunuz ama insan görünümlü mahluklar bundan vazgeçmiyorlar. Bu ülkede bırakın da bir kez olsun bir şeye sahip çıkalım gerekirse hep beraber...” diyerek sitem etti.
Bu arada işin kötüsünün fotoğrafta görülen koca kütüğü yakanların söndürmeyerek yanık bırakıp gittiklerini ifade eden görevli vatandaşımız “Bunun sebebi de kalan iki tane okaliptus da yansın diye herhalde” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
 
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