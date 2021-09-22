Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu

Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bölgenin en işlek yolu olan Alsancak – Lapta yolunun bitmeyen bir çile haline geldiğini dile getirerek bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafın akşamüzeri saat 18.00 sırlarında çekildiğini söyleyen vatandaşlarımız Girne’den çıkıp Lapta’ya doğru ilerledikleri sırada çektiklerini ifade ederek yaklaşık 1 saatten fazladır yolda olduklarını belirttiler. Bu durumun sadece akşam saatleri için değil sabah saatleri içinde ayni olduğunu söyleyen bölge sakinleri “Gerek sabah işe gitmek için gerekse akşam evimize dönmek için neredeyse 1,5 saat yolda zaman geçiriyoruz.” dediler.

Bu yolda geçirilen zaman kaybı ve yakılan yakıtın milli servet kaybı olduğunu savunan vatandaşlarımız, yıllardır bu yolun çift şerit olarak hizmete girmesini beklediklerini ancak her yıl 100 metre ilerleyen yolun bitirilişini bu gidişle göremeyeceklerini dile getirdiler.

Trafiğin bu şekilde kilitlenmesinin hem zaman ve enerji kaybı olduğunu hem de sinirlerinin yıprandığını sözlerine ekleyen vatandaşlarımız bu yolun bitirilmesi için yetkilileri göreve davet ettiler.

