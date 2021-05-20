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Bisiklet sürmek sağlık için önemli. Fakat yol yok

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede sağlık için bisiklet süren birçok kişi olduğunu ancak bu insanların yollardan dolayı hayatlarının tehlikede olduğunu ifade ederek bu konudaki sitemlerini paylaştılar

Bisiklet sürmek sağlık için önemli. Fakat yol yok
 
Vatandaşlarımız “Bisiklet sürmek sağlık için önemli. Fakat, bisiklet yolu yok. Yollar ise çok tehlikeli” diyerek en azından banketlerdeki ağaç dalları, otlar temizlense yol kenarlarından bisikletlerini sürebileceklerini ifade ettiler.
Ülkemizde başta anayollar olmak üzere tali yolların da her geçen gün bozulduğunu bu nedenle değil bisikletlilerin araç sürücülerinin bile zor anlar yaşadığını söyleyen vatandaşlarımız “Çukurlar veya yol çökmeleri doldurulsa, bir nebze olsun güvenli bir ortamda bisiklet sürülebilecek. Ancak bu konuda girişim yok” dediler.
Vatandaşlarımız bisiklet kullanmanın sağlık için çok faydalı olduğunu ancak sağlık için canlarından olmak istemediklerini de sözlerine eklediler.
 
 
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