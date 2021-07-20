Birilerinin canını alabilirler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız Lefkoşa’nın Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerindeki kaldırım kenarlarında bulunan efkalitto(Akasya) ağaçlarının oldukça büyük tehlike saçtığını dile getirdiler.

Mehmet Akif Caddesi üzerinde evleri bulunan vatandaşlarımız, bu bölgeden geçen Kanlı Dere’nin dudağında yetişen Akasya ağaçlarından zaman zaman kopan dalların gerek evlerine gerekse elektrik tellerine zarar verdiğini aktardılar.

Ancak geçtiğimiz gün fotoğrafta görülen akasya dalının kopması sonucunda kaldırıma düştüğünü ifade eden vatandaşlarımız “İyi ki de o anda kaldırımda yürüyen birileri yoktu. Akşam saatlerinde bu kaldırımı yürüyüş yolu olarak kullanan kişiler çok var. Bu dal o esnada kopmuş olsaydı, belki de birilerinin canına mal olacaktı” diyerek endişesini bizlerle paylaştılar.

Bu ağaçları ya Orman Dairesi veyahut Lefkoşa Türk Belediyesi’nce sürekli olarak budanmasının şart olduğunu belirten bölge sakinleri, yetkilileri göreve davet ettiler.

