“Biraz daha gelecek nesilleri düşünerek hareket etmeliyiz”

Çevremizi bu şekilde kirleterek gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmayacağımızı söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, herkesin gelecek nesilleri düşünerek hareket etmesi gerektiğini sözlerine eklediler







Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevreci Mağusa sakini vatandaşlarımız, bazı insanların çevreye karşı duyarlı olmadıkları yetmezmiş gibi ortak kullanım alanı olan yerleri de kirleterek çevreyi yaşanmaz hale getirmeye çalıştıklarını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Mağusa’da Sakarya bölgesinde bir ara sokak olduğunu belirten çevreci vatandaşlarımız “Bazı kendini bilmez kişiler evlerinden çıkan gerek molozları gerekse evsel atıkları boş alana bırakıp gidiyorlar. Ancak 20 metre ileride ise çöp konteynerleri duruyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Belediyenin çöp toplama hizmetinin biraz ağırda olsa devam ettiğini ancak bu şekilde etrafa bırakılan çöp ve molozların yarattığı çevre ve görüntü kirliliğinin utanç verici bir durum olduğunu belirten çevreci vatandaşlarımız “Çevremize karşı biraz daha duyarlı olarak herkes biraz daha özveri gösterip her önümüze gelen boşluğa çöplerimizi bırakmasak çok daha güzel bir şehir olabilir” dediler.

Çevremizi bu şekilde kirleterek gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmayacağımızı söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, herkesin gelecek nesilleri düşünerek hareket etmesi gerektiğini sözlerine eklediler