“Biraz daha duyarlı olalım”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, özellikle birçok alışveriş merkezlerinde yardım derneklerinin bıraktıkları bağış kutularına kendini bilmez kişilerin para yerine fiş veya fatura bırakmalarının çok büyük bir saygısızlık olduğunu dile getirdiler.

Özellikle kanser hastaları için bırakılan yardım veya bağış kutularını birçok alışveriş yerinde veya mağazalarda görmenin mümkün olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, ancak bu yardım kutularına atılan alışveriş fişlerinin bir işe yaramadığının bilinmesine karşın neden atıldığını sorguladılar.

Biraz daha duyarlı olma çağrısı yapan vatandaşlarımız “Bu uyardım kutularına, para bile atmıyorsak, alışveriş fişlerini de lütfen atmayalım, biraz saygı ve duyarlılık gösterelim” diyerek sözlerini tamamladılar.

