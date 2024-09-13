Biraz daha çevreye karşı duyarlı olsak fena mı olur

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, bazı kişilerin veyahut işyerlerinin çevrelerine karşı duyarsız olduklarını bir kez daha anladıklarını dile getirerek bize ilettikleri fotoğrafla sitem ettiler.

Vatandaşlarımız, Salamis yolu olarak bilinen yolun batı tarafında Barış Gücü kampının olduğu yerin arka sokağında kaldıklarını belirterek, “Biz bu fotoğrafta görülen telli bölge olan Barış Gücü kampının orada oturuyoruz. Belediye ekibi her Salı gelip çöpümüzü alıyor. Bu nedenle belediyeden yana sıkıntımız yok” dediler.

Fakat bu bölgede bir yurt olduğunu ve şimdilerde yurdu tamir ettiklerini ve moloz ile çöpleri de Barış Gücü Hastanesi’nin tellerinin dibine döktüklerini ifade eden vatandaşlarımız “İnsanlar pisse belediye ne yapsın. Kendi köşesine değil de Barış Gücü’nün köşesine döker. Sanki de çevre hepimizin ortak malı değil” diye konuştular.

Mağusa’nın bir öğrenci ve turizm şehri olduğunu göz önüne aldığımız zaman bu görüntülerin hiç hoş olmadığını belirten bölge sakinleri “Bu gibi görüntüler köylerde bile kalmadı” diyerek sitemlerini dile getirdiler.