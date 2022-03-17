Biraz daha az yürümek için refüj park yeri yapıldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesi sakini vatandaşlarımız, insanlarımızın artık hazırcılık ve kolaycılığa alıştığı için park yapılmayacak yerlere bile park yaptıklarını sile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Fotoğrafta görülen park edilmiş araçların olduğu yerin Mağusa Devlet Hastanesi’nin doğu tarafındaki Mağusa-İskele anayolunun orta refüjü olduğunu belirten vatandaşlarımız, buraya araç park edilmesinin yasak olduğunu ancak, bu yasağı takan sürücü olmadığını belirttiler.

“Hastanenin batı tarafındaki park alanının dolu olduğu için fazla yürümek istemeyen bazı sorumsuz diyeceğimiz vatandaşlarımız araçlarını fotoğraftaki gibi refüj içine park edip hastaneye gidiyorlar” diyen duyarlı vatandaşlarımız, buraya belediyenin ektiği çimler ve bazı çiçeklerin bu sorumsuz araç sürücülerinden dolayı yok olduğunu iddia ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız, Hastanenin güneyinde yaklaşık 200 araç sığabilecek bir park alanının daha boş durumda olmasına karşın sorumsuz ve kolaycı sürücülerin biraz daha az yürümek için araçlarını park yerine bırakmadıklarını ifade ettiler.

