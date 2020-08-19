Bir KKTC klasiği daha

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde her şeyin ben yaparım olur mantığıyla yapıldığı için fotoğraftaki gibi ilginç görüntülerin meydana çıktığını dile getirerek sitemlerini aktardı.

Fotoğrafta görülen yerin Alayköy Sanayi bölgesinde bulunan bir sokak olduğunu belirten vatandaşımız, görüldüğü gibi sokaktaki yolun içinde bir elektrik direğinin bulunduğuna dikkat çekti.

Bu elektrik direğinin yol yapılmadan mı önce orada olduğunu yoksa yol yapıldıktan sonra oraya dikildiğini tam bilemediğini ifade eden vatandaşımız, ancak her iki durumda da yol içinde bir direğin olmaması gerektiğini beşikteki çocuğun bile bildiğini vurguladı.

“Tarih kitaplarına yeniden konu olacak durumlar bunlar. Suç yolda ,direğin suçu yok” diye espri yapan vatandaşımız, buraya gerek yol yaparken gerekse direk dikerken kimsenin işin tehlikesinin farkında olup olmadığını sorguladı.

Ancak bu durumun bir KKTC klasiği olduğunu da belirten vatandaşımız, birilerinin canı yanmadan bu direğin de düzeltilmeyeceğini sözlerine ekledi.

