Ayaklı Gazete’ye ulaşan Çatalköy bölgesi sınırları içinde kalan Arapköy Tüfekçi Villaları sakini bazı vatandaşlarımız Teknecik Elektrik Santrali’nden etrafa yayılan kap kara dumanlı bir fotoğraf ve videoyu bizlere ileterek isyanlarını paylaştılar.



Arapköy Tüfekçi Villaları sakini vatandaşlarımız yıllardır Teknecik Elektrik Santrali’nde buhar tribünlerine filtre takılması konusunun konuşulduğunu ancak icraat yapılmadığını savunarak “Biz bu görüntüden bıktık ve artık bir şeyler yapılmalı..."dediler.

Bu takılmayan filtre nedeniyle bölgede yaşayan birçok insanın kanser olduğunu iddia eden bölge sakinleri “Daha kaç insanın kanser olması lazım bir filtrenin takılması için? Bir filtreden daha mı değersiz aldığımız nefes?” diyerek isyan ettiler.

Bu bilinçsizce salınan zehiri soluduğu için erken yaşta yitip giden canların hesabını hangi yetkilinin, hangi yüzle üstleneceğini sorgulayan bölge sakinleri “Birileri sesimizi duysun, sesimiz kesilmeden. Memlekette vergisiz aldığımız tek şey nefes. Nefesimizi kesmeyin...” diyerek yetkileri göreve davet ettiler.



