Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir müteahhit vatandaşımız, Girne bölgesinin şirin yerleşim yerlerinden Edremit’te yaptıkları bir site için alamadıkları telefon hizmeti için devletin kendilerinden aldığı haraç miktarını sosyal medyadan paylaşarak isyan etti.



Müteahhit vatandaşımız olmayan telefon hizmeti için altyapı yaptıklarını ve binbir zorluktan sonra onayın çıktığını dile getirerek “Ancak bir de baktık ki her şeyini bizim yaptığımız işlerin ve olmayan telefon hizmeti için bir de 50 bin TL katkı payı çıkmış. Yetmemiş buna bir de %16 KDV eklemiş devletimiz” diyerek sitem etti.

Devletin bir çivi bile çakmadığı, herseyi kendilerinin ödediklerini ifade eden müteahhit vatandaşımız “Hayır yarın gelin Telefon bağlayın desek bölgede hat yok diyecekler ama 57 bin TL’yi de çukasladılar” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi’ne bu parayı niye ödediklerini sorduklarını ancak bir cevap alamadıklarını söyleyen vatandaşımız “Yaşamak istemiyorum bu ülkede artık gerçekten, ağrıma gidiyor almadığım hizmetin bedelini ödemek. Devletin yapacağı işi yapan yetmez bir de devlete pay verin, Kamera şakası gibi ülke vallahi !!! Bildiğin haraç kesiyor devlet …” diyerek sözlerini tamamladı.

