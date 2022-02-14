banner762
8 0
Çam kese böcekleriyle mücadele başlamalı
Çam kese böcekleriyle mücadele başlamalı
8 0
 
Gün sevgililerin
Gün sevgililerin
9 0
“Kendimize bir anne şevkati ile yaklaşmalıyız”
“Kendimize bir anne şevkati ile yaklaşmalıyız”
12 0
Mormenekşe, Bağcıl’ı morarttı
Mormenekşe, Bağcıl’ı morarttı
35 0
Gençler, Bostancı’dan şen döndü
Gençler, Bostancı’dan şen döndü
22 0
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
13 0
banner797

Bez çantayla alış-veriş desteklenmeli

banner476

Doğa için alış-verişlerde bez çanta uygulaması desteklenmeli

banner714
Bez çantayla alış-veriş desteklenmeli
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede yaklaşık 2 yıl önce yürürlüğe giren naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamanın gerçektende çok faydalı olduğunu gözlemlediklerini ancak halen daha bazı işyerlerinin tam anlamıyla bunu uygulamaya koyamadığını dile getirdiler.
Mesarya bölgesinin en büyük süpermarketinin ücretli satılan alışveriş poşetlerinde artık isim ve logoyu kullanmadığını gözlemlediklerini belirten vatandaşlarımız “Aynı uygulama diğer tüm marketlerde de geçerli olmalı. Ücreti ödenerek satın alınan poşetler üzerinden işyeri reklamı yapılmamalı." dediler.
Bu arada bazı marketlerin ise bez çantalarla alış-verişe yöneltmek için vatandaşlara bez çanta hediye ettiğini ancak bunun tam yararlı olmadığını dile getiren çevreci vatandaşlarımız, bez çantayla alış-veriş yapanlar için bir kampanya yapılması ve bunun da devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.