“Beton mikserlerine ve şirketlerine gerekli yaptırım niye uygulanmıyor?”

Vatandaş beton mikserlerlerinin yolları kullanılmaz hale getirmesinden şikayetçi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, eski Mağusa-Lefkoşa anayolu olarak bilinen yolun özellikle ağır iş araçları ve beton mikserlerinden dolayı kullanılmaz hale geldiğini savunarak sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yolun dün çekildiğini belirten vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Ten Ten karşısındaki kavşak olduğunu ve burada yolun beton mikserlerinden dökülen beton malzemelerinden dolayı yol halinden çıktığını ifade ettiler.

Bu yolu kullanan binlerce sürücünün olduğunu ve böyle yağmurlu günlerde yollardaki bu beton kalıntılarından dolayı zor anlar yaşadıklarını anlatan vatandaşlarımız yıllardır bu durumun devam ettiğini vurguladılar.

Vatandaşlarımız “Ambulansların da kullandığı devletin karayolunu kullanılmaz ve tehlikeli hale getiren beton mikserlerine ve şirketlerine gerekli yaptırımın niye uygulanmadığını Karayolları Dairesi veya Gazimağusa Belediyesi açıklamalıdır” diyerek bu konuda neden harekete geçilmediğini sorguladılar…