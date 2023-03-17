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Beton mikserleri, yolları çamurla bozuyor

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Beton mikserleri, yolları çamurla bozuyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan inşaatlara beton taşıyan araçlar olan beton mikserlerinden dökülen betonların yolları mahvetmeye devam ettiğini dile getirerek bu konudaki görüşlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen yerin Mağusa’nın Lefkoşa tarafından girişi olan Hurmalı Çember olduğunu belirten vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi beton mikserlerinden dökülen beton mıcırlarının yolu tarlaya çevirdiği ifade ettiler.
“Dünyanın neresinde ana yollara beton mikseri tarafından beton dökülecek ve cezasız kalacak” diye sorgulayan vatandaşlarımız bunun tam bir rezalet olduğunu söylediler.
Bunun benzeri durumun Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nin eski Mağusa yolu üzerinde de olduğunu belirten vatandaşlarımız “Bu şekilde dökülen betonlardan dolayı sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapması hiçtendir” diyerek endişelerini paylaştılar.
Beton mikserlerinin bu şekilde yolları kirletmesinin önüne geçmek adına bunları yapanları tespit ederek cezalandırmak gerektiğini ancak ülkemizde bu sorunun adeta görmezden gelindiğini sözlerine eklediler.
 
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