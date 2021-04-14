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Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde büyük ve ağır araçların sürücülerinin ülkemiz koşullarına uygun sürüş yapmadığını savunarak bu konuda bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
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Fotoğrafta görüldüğü gibi beton mikseri aracın Lefkoşa – Girne anayolunun Ciklos mevkiinde aşağıya doğru inmekte olduğunu söyleyen duyarlı sürücülerimiz, ancak bu iki aracın yüklerine hiç aldırış etmeksizin adeta yarışır vaziyette sürüş yaptığını iddia ettiler.
“Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?” diye sorgulayan duyarlı sürücülerimiz küçük çaptaki araç sürücülerinin bile bu şekilde hızla yokuşa aşağıya inmediklerini söylediler.
Yükleri ağır olan bu araçların özellikle yokuş inerken sürat azaltmaları gerekirken bunların süratlerini artırdığını ifade eden sürücülerimiz “Fotoğraftaki mikser sürücüleri yollarımızın koşullarını dikkate alarak sürüş yapsalar, bu yokuştan aşağıya süratli bir şekilde inmeyeceklerdir” diye konuştular.
Yokuş aşağı inerken, bu gibi araçların çok dikkatli olması gerektiğini belirten sürücülerimiz, frenlerinin patlaması durumunda bir felaket olabileceğine dikkat çektiler.
 
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