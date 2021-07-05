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Beşparmakların ürküten görüntüsü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizin kuzeyinde yer alan Beşparmak sıra dağlarının her geçen gün biraz daha yok olduğunu ve bu durumun bir çevre felaketine dönebileceğini ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemleri dile getirdiler.

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Beşparmakların ürküten görüntüsü
 
Çevreci vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü Beşparmak Dağlarında sürdürülen taşocağı faaliyetlerinin sonucunda dağın bir bölümünün yok olduğunu ifade ederek “Güzelim dağlarımız ve bitki örtüsü yok oluyor, ancak buna kimse dur demiyor” diye konuştular.
Taşocaklarında yapılan patlatmalar ve kazılar sonucunda dağlardaki başta ormanlık alanlar ve bitki örtüsünün yok olduğunu savunan vatandaşlarımız “İlerleyen zamanlarda bu bölgede görülecek kuvvetli yağmurlar büyük tehlikelere gebe. Zira yağmur sularını tutacak ne ağaç kaldı ne de bitki örtüsü. İnşallah bu durum birilerinin canına zarar vermez” diyerek sözlerini tamamladılar. 
 
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