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Beleşe deniz, ya beleşe çöplük

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde sadece kendini düşünerek yaşayan bir kesim insanlar olduğu sürece çevre kirliliğinin bitmeyeceğini dile getirerek dün çektiği bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak isyanlarını ifade ettiler.

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Beleşe deniz, ya beleşe çöplük
 
Ülkede bazı sahillere girişlerde ücret alındığını bazı sahillerimizde ise denize ücretsiz giriş yapılabildiğini belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafın olduğu sahilimiz Gazimağusa’daki Silver Beach sahilidir. Yani denize beleşe giriliyor. Ama burada insanlarımız olayı farklı anlıyor herhalde. Denize beleşe girdikleri gibi sahile de çöplerini ya beleşe bırakıyorlar” dediler.
İnsanlarımızın sahilde yeyip içtikten sonra neden çöplerini alıp yanlarında götürmediklerini anlayamadıklarını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “insanlarımız biraz daha sorumluluk sahibi olmazlarsa gelecekte değil denize girmek, bu çöplerden dolayı evlerinden dışarıya bile çıkamayacaklar” diyerek sitemlerini paylaştılar.
 
 
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