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Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı

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Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı öğrenci velileri, İskele Bekirpaşa Lisesi’nin yıllardır adeta üvey evlat muamelesi gördüğünü iddia ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı

Uzun uğraşlar sonucu İskele’ye kolej okulunu başta Vakıflar İdaresi olmak üzere, Bakanlık, okul idaresi ve velilerin gayretiyle tamamladıklarını ifade eden velilerimiz, okulun yakın zamanda açılışı planlandığını ancak okulda akıllı tahta olmadığına vurgu yaptılar.
Bütün İlçelerde akıllı tahta olmayan okul (Kolej okulu) hemen hemen olmadığını belirten veliler “Fakat bize gelince ne hikmetse bütçe olmuyor. Bizim çocuklarımız üvey evlat mı? Nerde fırsat eşitliği?” diye konuştular.
Yıllardır Bekirpasa Lisesi’nde sınıf yapmak için bozmadık laboratuvar kalmadığını iddia eden veliler “Akıllı tahta yok o yok bu yok. Okul Aile Birlikleri Okulların tamirat bakımını yapmasa onlarda yok. Siz niye orda oturuyorsunuz. Bu okula akıllı tahtalar gelmeden açılış yapmayı düşünmeyin hüsran olur bizden söylemesi” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.
 
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