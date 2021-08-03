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Bazı polisler takdiri hak ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla polislerimiz hakkında toplumda oluşan ‘sadece ceza yazıyor’ olgusuna bir cevap geldi.

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Bazı polisler takdiri hak ediyor

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi Girne’de yolda kalan bir van araç sürücüsünün aracının polisler tarafından yavaş yavaş yol kenarına itildiğini söyleyerek “Bu fotoğrafı geçtiğimiz günlerde çektik. Bazen polislerimizin sadece ceza yazmak için yola çıktığını söyleyen arkadaşlarımıza bir cevap olsun. Zira fotoğrafta da görüldüğü gibi polis arkadaşlar yolda kalan van araç sürücüsünün aracını kaktırarak yol kenarına çektiler” diye konuştular.
Bazı polislerin ceza yazmak için çok uğraştıklarını duyduklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Belki istisna bazı polislerimiz ceza yazıyor olabilirler. Ama zorla da kimseyi ceza yazmazlar. Genelde halka yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparlar” dediler.
 
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