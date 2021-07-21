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Bayram sohbetlerinde gündem ‘müjdelerdi’

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Bayram sohbetlerinde gündem ‘müjdelerdi’
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde dün kutlanmaya başlanan Kurban Bayramı pandemi nedeniyle buruk geçerken, bayram ziyaretleri sırasında vatandaşların gündeminin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjdeler olmuş.
Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle orta yaşta olan vatandaşların aileleri ziyaretleri sırasında gündemlerinin çoğunluğunu Erdoğan’ın açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yeni parlamento binası yapımı oluşturduğu kaydedildi.
Vatandaşlar, yaptıkları kendi aralarında yaptıkları tartışmalarda ne külliyenin ne de yeni parlamento binasının acil olduğunu esas yapılması gerekenin yeni hastaneler ve yeni okul binaları olduğu bildirildi.
Şu an ülkede acilen bir tam teşekküllü yeni bir hastaneye ihtiyaç olduğu konusunda hem fikir olan vatandaşlar ilerleyen yıllarda yeni bir Cumhurbaşkanlığı külliyesinin de yapılabileceğini dile getirmişler.
 
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