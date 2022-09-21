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“Başka ülkede yaşayamam”

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“Başka ülkede yaşayamam”
 
Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde tersliklerin ve yapılmayacak işlerin yapılmasının ardı arkası kesilmediğini dile getirerek sitemlerini gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.
Fotoğrafta görüldüğü gibi yolun içinde bir elektrik direğinin olduğunu ve bu direğin etrafının asfaltlandığını ifade eden vatandaşlarımız “Burası Güzelyurt Sanayi Bölgesi’nin bir sokağı. Yıllardır burada olan elektrik direğini zahmet edip kaldırmak yerine asfalt yolun içine dahil ederek adeta kazaya davet çıkarıyorlar. Tam anlamıyla kara mizahlık bir durum. Başka ülkede yaşayamam” dediler.
Bu yolun iki tarafında da elektrik ve telefon direği olduğunu bu nedenle yol içerisinde kalan elektrik direğinin oradan kaldırılmasını şart olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız “Yolu dökenler bunun farkında değiller mi bilmiyoruz ama, birilerinin canına mal olmadan buraya müdahale edilmesi şart” diye konuştular.
Sanayi bölgesinden sorumlu kişilerin buraya mutlaka bir uyarı tabelası koyması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız birilerinin canının yanmasının beklenmemesi gerektiğini ifade ettiler.
 
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