Başka ülkede yaşayamam abi…

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizin tam bir tuhaflıklar ülkesi olduğunu ifade ederek bize gönderdiği birkaç fotoğrafla geçtiğimiz gün görüntülediği bir tuhaflığı bizlerle paylaşarak sitemini dile getirdi



“Burası başkentin en işlek ana caddesine çıkan en önemli tali yollarından biri...” diyen vatandaşımız iş çıkış saatleri başta olmak üzere her gün yoğun bir güzergah olduğunu belirtti. KTHY trafik ışıklarından gelindiği zaman Dereboyu caddesine doğru iki yöne de çıkış olan bu kavşağın çok büyük bir tehlikeyi barındırdığını dile getiren vatandaşımız, bir sürücünün sola doğru ana yola çıkmak için ilk önce fotoğrafta görülen bu direği aşması gerektiğini belirtti.

Bu direğin yıllar önce buraya dikildiğini ve zamanla anayol içinde kaldığını ifade eden vatandaşımız, dikkatsiz bir sürücünün bu direğe çarpmamasının mucize olduğunu vurguladı.

Bu arada sarı çizginin bile direğe göre çizildiğini belirten sürücü vatandaşımız, bu direği buradan kaldırmanın zor bir iş olmadığını söyledi.



