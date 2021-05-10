banner583
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
22 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
6 0
 
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
10 0
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
20 0
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
25 0
20 yıl sonunda Girne’nin hali
20 yıl sonunda Girne’nin hali
76 0
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
27 0
banner661
banner570

Başka ülkede yaşayamam abi…

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizin tam bir tuhaflıklar ülkesi olduğunu ifade ederek bize gönderdiği birkaç fotoğrafla geçtiğimiz gün görüntülediği bir tuhaflığı bizlerle paylaşarak sitemini dile getirdi

Başka ülkede yaşayamam abi…
 
“Burası başkentin en işlek ana caddesine çıkan en önemli tali yollarından biri...” diyen vatandaşımız iş çıkış saatleri başta olmak üzere her gün yoğun bir güzergah olduğunu belirtti. KTHY trafik ışıklarından gelindiği zaman Dereboyu caddesine doğru iki yöne de çıkış olan bu kavşağın çok büyük bir tehlikeyi barındırdığını dile getiren vatandaşımız, bir sürücünün sola doğru ana yola çıkmak için ilk önce fotoğrafta görülen bu direği aşması gerektiğini belirtti.
Bu direğin yıllar önce buraya dikildiğini  ve zamanla anayol içinde kaldığını ifade eden vatandaşımız,  dikkatsiz bir sürücünün bu direğe çarpmamasının mucize olduğunu vurguladı.
Bu arada sarı çizginin bile direğe göre çizildiğini belirten sürücü vatandaşımız, bu direği buradan kaldırmanın zor bir iş olmadığını söyledi.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.