Başıboş köpekler hayvancıyı perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde hayatlarını hayvancılıkla uğraşarak kazanmaya çalışan vatandaşlarımızın her geçen gün yükselen girdi maliyetleri yetmezmiş gibi bir de başıboş köpeklerin verdiği zararlardan dolayı perişan oldukları bildirilmekte.



Bize ulaşan bilgilere göre, Mesarya bölgesi köylerinden Dörtyol köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşımızın ağılına dün sabaha doğru giren başıboş köpeklerin büyük zarara neden oldukları ifade edildi.

Dörtyollu hayvancımızın ağılına gire köpek veya köpeklerin ağıldaki koyunlara saldırması sonucunda 7-8 koyunu öldürdükleri bize gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Hayvancının bu durum karşısında ne yapacağını bilemediği belirtilirken “Benim zararı mı kim karşılayacak. Nereden baksanız 20 bin TL zararım var. Bu köpek veya köpekleri neden başıboş bırakıyorlar. Sahipleri yoksa neden toplanmıyorlar?” diyerek sorguladığı bize ulaşan haberler arasında.



