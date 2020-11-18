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Başıboş köpekler araçların altında eziliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde yolların adeta hayvan ölüleriyle dolduğunu dile getirerek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
 
 
 
Vatandaşlarımız “Tam 7 gün oldu, İnönü ve Turunçlu kavşakları arasında vicdansız bazı avcılar tarafından ovalarda başıboş olarak bırakılan av köpeği bir şekilde yola atılıp araçlar tarafından basılmış ve telef oldu. Yetkilileri uyarmamıza rağmen herhangi bir girişim yapılmamış ve telef olan söz konusu köpek çevreye pis koku yaymaya devam etmektedir” dediler.
Yetkililerin bu sorumsuzluğu neticesinde bu ülkeye gelen turistler bu manzara ile karşılaştıklarında ne düşündüklerini merak ettiklerini ifade eden vatandaşlarımız, “Biz ülkemizi turistler için cazip hale getirmek için uğraşıyoruz diyorlar fakat bunlar maalesef şovdan öteye geçmiyor” dediler.
Yetkililerin ne çevre ile ilgilendiklerini ne de yollarımızla ilgilendiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Bir de bakanlar çıkıp açıklama yapıyorlar ve hükümet işlerinin yolunda gittiğini hiç çekinmeden söylüyorlar. Bu ülkenin nereye gittiğini hiç kimse görmüyor mu?” diye konuştular. 
Yapılması gereken o kadar çok iş olduğunu belirten vatandaşlarımız, bunları bugün projelendirip yapmaya başlasalar en az 10 yıl alacağını ama hiç kimsenin umurunda olmadığını belirterek “Bizim artık ülkesini seven ve ülkesi için çalışan siyasilere ihtiyacımız var” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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