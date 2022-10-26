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Balon balıkları el aman çektiriyor

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Balon balıkları el aman çektiriyor
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı balık avcılığına meraklı vatandaşlarımız, özellikle son yıllarda popülasyonları giderek artan ve bulundukları bölgelerde diğer balık türlerinin azalmasına neden olan Balon balıklarından el aman çektiklerini ifade ederek, görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Kendilerinin genelde hafta sonları hobi olarak oltayla balık avlayarak zaman geçirmek için sahillere gittiklerini ifade eden vatandaşlarımız, ancak her gittiklerinde çok az normal balık yakaladıklarını veya hiç yakalayamadıklarını belirttiler. Bu arada mutlaka her gittiklerinde birkaç tane Balon Balığı yakaladıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu balıkların çoğalmasının önüne nasıl geçileceğini sorguladılar.
Özellikle Akdeniz bölgesi sularında popülasyonları artan bu Balon balıklarının ülkemizde hiç balık bırakamayacaklarını savunan vatandaşlarımız, bu konuda Tarım Bakanlığı’nın gerekeni yapmasını talep ettiler.
 
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