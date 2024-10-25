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Balon balığı belası bitmiyor

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Balon balığı belası bitmiyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı balık avcılığı yapan vatandaşlarımız, ülkemiz denizlerinde her geçen gün çoğalmaya devam eden balon balıkları konusundaki şikayetlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle tekne ile açılarak olta ile balık avlamaya çalışan kişilerin sayısının arttığını ancak balıkçı sayısının artmasıyla birlikte balon balığı sayısının da arttığını iddia eden vatandaşlarımız, çeşitli derinliklerde balık avladıklarını ve bu derinliklerin hepsinde de balon balıklarına rastladıklarını kaydettiler.

Bu gidişle bir hobileri olan balık avlamaktan da vazgeçeceklerini zira balon balıklarının bulunduğu bölgelerde diğer balıkların azaldığını söyleyen balık avlama tutkunu vatandaşlarımız, “Bu balon balıklarıyla daha dazla mücadele etmek için ne yapılır bilmiyoruz ama, ülkemiz denizlerinde diğer balık türlerinin sonu gelebilir” diye konuştular.

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