Bakan başka, bayiler başka söylüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde akaryakıt dağıtımı yapan iki şirkten biri olan K-Pet’te son günlerde benzin sıkıntısı yaşandığı haberleri ile ilgili önceki gün açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’nun sıkıntının aşıldığı yönündeki açıklamasına karşın K-Pet’e bağlı istasyonların bunu doğrulamadığı bildirilmekte.

Bize ulaşan bilgilere göre, K-Pet istasyonlarından sürekli benzin alan kişilere istasyon çalışanlarının önümüzdeki günlerde 95 oktan Benzin bulamayacaklarını ilettiği aldığımız bilgiler arasında yer alıyor.

Birçok istasyonun elindeki 95 oktan Benzini bitirdikten sonra benzin almak için K-Pet dolum tesislerine gidip elleri boş döndüğü yönünde haberler bize ulaşırken, Bakanın açıklamalarının sadece piyasada panik havası oluşmaması için yapılmış olacağı belirtilmekte.

K-Pet’in hafta sonuna kadar gemilerinin ancak adaya ulaşabileceği bu nedenle Al-Pet’ten takviye aldığı ancak Al-Pet’in sınırlı miktarda benzini K-Pet’e verdiği bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

