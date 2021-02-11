Baharın habercisi bademler erken çiçeklendi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa sever vatandaşlarımız, ülke genelinde kısıtlamalar olduğu için bir iş yapamadıklarını bu nedenle de kendilerini doğa gezintisine verdiklerini belirterek, özellikle son günlerdeki güzel havanın keyfini çıkardıklarını belirttiler.



Bu yıl Şubat ayının 10 gününü geride bırakırken bahar sıcaklıklarının yaşandığını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle de baharın geldiğinin habercisi olan başta badem, erik ve benzeri birçok ağacın çiçeklenerek adeta gelin gibi olduğunu dile getirdiler.

Ülkemizde her geçen yıl biraz daha kış aylarının soğuğunu unutur hale geldiğimize dikkat çeken doğa sever vatandaşlarımız “Kış aylarında yeterince soğuma olmaması ve yağışlarında yeterli olmaması ilerleyen günler için kuraklık tehlikesidir. Bademlerin çiçek açması bu erkenci baharın işaretidir ve yaz ayları daha erken gelecektir” diyerek düşüncelerini bizlerle paylaştılar.



