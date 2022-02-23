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Baharın habercisi ağaçlar çiçeklenmeye başladı

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Aralık ve Ocak aylarındaki soğuk ve yağışlı havaların aksine Şubat ayının daha ılık geçmesinden dolayı baharın habercisi birçok ağaç çiçeklendi

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Baharın habercisi ağaçlar çiçeklenmeye başladı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Kış mevsiminin son günlerini yaşadığımız bugünlerde doğa kendini yenilemeye başlarken baharın geldiğinin müjdesini veren bazı ağaçlar da çiçek açmaya başladı.
Özellikle bahar aylarının en güzel habercisi olan erik, badem, şeftali gibi ağaçların çiçeklerini açmaya başladığı bugünlerde vatandaşlarımızın dikkatini çekerken, geçmiş yıllarda daha erken açmalarından dolayı doğanın dengesinin kaçtığı yönünde yorumlar yapıldığına vurgu yapılıyor.
İlkbaharın gelişini gösteren bir diğer gelişmenin ise, ‘mart’cıkların görülmeye başlaması olduğu bize gelen haberler arasında yer alıyor. 
Aralık ve Ocak aylarındaki soğuk ve yağışlı havaların aksine Şubat ayının daha ılık geçmesinden dolayı baharın habercisi birçok ağacın çiçeklendiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız ama gelin gibi süslenen ağaçların çok güzel bir görüntü çıkardığını ifade ettiler.
 
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