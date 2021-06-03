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Bağış kutusuna fiş atmanın hiçbir faydası yok

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde faaliyette bulunan birçok derneğin üyelerine yardım amaçlı yardımlar topladığını bunları da bazı marketlere kurulan bağış kutularına atılan bağışlar ve gönüllü bağışçılarca verilen katkılarla sağlandığını kaydettiler.

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Bağış kutusuna fiş atmanın hiçbir faydası yok
 
Ancak marketlere kurulan bağış kutularına bazı vatandaşların bilerek veya bilmeyerek para yerine alışveriş fişlerini attıklarını belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta görüldüğü gibi bir büyük marketimizde bulunan bu bağış kutusunun çoğu fişlerle neredeyse dolmuş durumda” diyerek sitem ettiler.
Atılan fişlerin hiçbir işe yaramadığını dile getiren vatandaşlarımız, geçmişte geriye dönük KDV paralarının ödendiğini ancak bu uygulamanın kalktığını hatırlatarak, fişlerin paraya dönüşmediğini sözlerine eklediler.
 
 
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