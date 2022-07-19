Babutsacılar diyarı Çatoz babutsasız kaldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin yaz aylarının serinleten meyvelerinden olan babutsa(dikenli incir) yok olma yolunda ilerliyor.







Babutsa denince akla gelen köylerimizi başında gelen Çatoz(Serdarlı) son yıllarda ülke genelinde babutsalarda görülen hastalıkta dolayı büyük mağduriyet yaşaması sonucunda yaz aylarında babutsa satarak gelir sağlayan Çatoz Gardens isimli işletme babutsaların yok olması nedeniyle bu yaz herhangi bir markette Çatoz Gardens babutsaları olmayacağını duyurdu.

Çatoz Gardens isimli işletmenin sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru şu şekilde:

“Değerli takipçilerimiz, bu yıl babutsa satışlarına dair sizlerden sıklıkla sorular alıyoruz. Ancak maalesef babutsalarimizda son 5 yıldır bulunan ve bireysel olarak mücadele etmeye çalıştığımız hastalığın hızla yayılmasına engel olamadık. Sonuç olarak babutsa agaclarimizin tamamına yakını yok oldu. Bu nedenle nesillerdir devam ettirdigimiz babutsacilik mesleğine son vermek zorunda kaldık ve maalesef bu yıl herhangi bir markette Çatoz Gardens babutsaları olmayacaktır. Bilgilerinize.”

