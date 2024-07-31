“Babutsa değil, ‘dikenli incir hazretleri’ diyeceğiz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bundan birkaç yıl öncesine kadar neredeyse her evde bulunan ve yaz aylarının en çok tüketilen meyvesi olan babutsaların birer birer kurumaya başlamasıyla babutsaya hasret kaldıklarını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Ülkemizde yaz ayları denince akla gelen babutsa ya da dikenli incirin çok azalmasıyla birlikte fiyatının da uçtuğunu ifade eden vatandaşlarımız daha geçen yıla kadar 10 tanesi 50 TL’den satılan babutsanın tanesinin 12 TL’ye satıldığını belirttiler.

Vatandaşlarımız “Artık " Babutsa" demek yasak. Çarşıda bir tanesi 10-12 TL'ye satılıyor.

"Dikenli İncir hazretleri" diyeceksiniz” diyerek fiyatının bu kadar uçan bir meyvenin değerli olduğunu sözlerine eklediler.

